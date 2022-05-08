«Атлетико» всухую обыграл «Реал» в мадридском дерби

Сегодня, 8 мая, в рамках 35-го тура испанской Ла Лиги на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде «Атлетико» встречался с мадридским «Реалом». «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный гол в матче на 40-й минуте забил полузащитник домашней команды Янник Феррейра Карраско, реализовавший 11-метровый удар.

Единственный гол Янника Карраско в матче «Атлетико» Мадрид — «Реал» Мадрид:

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«Атлетико» набрал 64 очка и продолжает оставаться на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, отставая от идущей третьей «Севильи» на одно очко. «Реал» с 81 очком возглавляет турнирную таблицу и в прошлом туре досрочно стал чемпионом страны.