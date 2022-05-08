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«Атлетико» всухую обыграл «Реал» в мадридском дерби

«Атлетико» всухую обыграл «Реал» в мадридском дерби
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Сегодня, 8 мая, в рамках 35-го тура испанской Ла Лиги на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде «Атлетико» встречался с мадридским «Реалом». «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный гол в матче на 40-й минуте забил полузащитник домашней команды Янник Феррейра Карраско, реализовавший 11-метровый удар.

Единственный гол Янника Карраско в матче «Атлетико» Мадрид — «Реал» Мадрид:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

«Атлетико» набрал 64 очка и продолжает оставаться на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, отставая от идущей третьей «Севильи» на одно очко. «Реал» с 81 очком возглавляет турнирную таблицу и в прошлом туре досрочно стал чемпионом страны.

Испания - Примера. 35-й тур
08 мая 2022, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Карраско – 40' (пен)
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