Заур Хапов: думаю, что результат игры с «Рубином» закономерен

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов прокомментировал победу железнодорожников в игре 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:0).

«Стас Магкеев уже набрал хорошие кондиции. Сейчас за счёт игр он наберёт нужную практику. Это хорошо для команды, что у нас сейчас появился выбор. Когда он был травмирован, то на его позиции приходилось играть Баринову. А так у нас всё просто: кто будет лучше выглядеть на тренировках, тот и будет играть в стартовом составе.

Мы знали, в какой ситуации «Рубин» находится. Им отступать некуда, у них очень сложная ситуация. Понимали, что они будут супермотивированными. Ещё раз хочу поблагодарить своих ребят, что первый тайм вытерпели, выдержали, а во втором тайме мы имели ощутимое преимущество. У «Рубина» тоже были хорошие подходы, когда забили из вне игры, перекладина, ещё моменты. Но думаю, что результат закономерен», — цитирует тренера пресс-служба клуба.