Защитник «ПСЖ» Маркиньос: сейчас мы не прикладываем много усилий к игре
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Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос прокомментировал ничью парижан в матче 36-го тура Лиги 1 с «Труа» (2:2).
«Сейчас мы не прикладываем много усилий, мы чемпионы. Мы играем для удовольствия и стараемся выиграть, чтобы спокойно закончить неделю», — цитирует игрока журналист Андриен Гренье в своей социальной сети.
В парижский клуб бразилец перешёл из итальянской «Ромы» в июле 2013 года за € 31,4 млн. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в € 75 млн, а его текущий контракт с «ПСЖ» заканчивается летом 2024 года. В текущем сезоне Лиги 1 Маркиньос провёл за «ПСЖ» 30 игр, в которых забил пять голов.
«Пари Сен-Жермен» занимает первое место в чемпионата Франции с 80 очками. Команда заранее стала чемпионом страны.
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