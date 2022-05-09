Защитник «ПСЖ» Маркиньос: сейчас мы не прикладываем много усилий к игре

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос прокомментировал ничью парижан в матче 36-го тура Лиги 1 с «Труа» (2:2).

«Сейчас мы не прикладываем много усилий, мы чемпионы. Мы играем для удовольствия и стараемся выиграть, чтобы спокойно закончить неделю», — цитирует игрока журналист Андриен Гренье в своей социальной сети.

В парижский клуб бразилец перешёл из итальянской «Ромы» в июле 2013 года за € 31,4 млн. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в € 75 млн, а его текущий контракт с «ПСЖ» заканчивается летом 2024 года. В текущем сезоне Лиги 1 Маркиньос провёл за «ПСЖ» 30 игр, в которых забил пять голов.

«Пари Сен-Жермен» занимает первое место в чемпионата Франции с 80 очками. Команда заранее стала чемпионом страны.