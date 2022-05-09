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Голкипер «Арсенала» вспомнил момент, когда мог закончить карьеру футболиста

Голкипер «Арсенала» вспомнил момент, когда мог закончить карьеру футболиста
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Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов вспомнил непростое время в карьере, когда мог повесить бутсы на гвоздь.

«Тогда в «Арсенале-2» я получал скромные деньги, которых едва хватало для того, чтобы обеспечивать семью. Поэтому возникали мысли начать играть за любительскую команду на область и совмещать с работой тренера или учителя, получая при этом в полтора – два раза больше. Рад, что удалось использовать свой шанс, что продолжаю играть в премьер-лиге», — цитирует Левашова пресс-служба клуба.

В 2011—2012 годах Михаил играл за любительский клуб «Шахтёр» Пешелань. В 2012 году перешёл в тульский «Арсенал». Выступал за вторую команду на любительском уровне (2012—2014), с сезона 2014/15 — в первенстве ПФЛ. 17 сентября 2016 года дебютировал в Премьер-лиге в гостевом матче против «Томи» (0:1).

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