«Милан» набрал 80 или более очков за один сезон Серии А впервые с 2012 года
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«Милан» благодаря выездной победе в 36-м туре чемпионата Италии над «Вероной» (3:1) преодолел отметку в 80 набранных очков и отметился статистическим достижением, о котором сообщает Opta Paolo.
Как отмечает источник, «Милан» заработал 80 очков за один чемпионат Серии А впервые с сезона-2011/2012. Тогда было набрано также 80 баллов, но после 38 игр. В оставшихся двух матчах нынешнего чемпионата подопечным Стефано Пиоли предстоит сыграть дома с «Аталантой» и на выезде – с «Сассуоло».
По итогам 36 матчей в чемпионате Италии «Милан» вернулся на первую строчку турнирной таблицы. На второй позиции расположился «Интер» с 78 очками. «Наполи» (73), идущий на третьей позиции, потерял математические шансы на чемпионство страны.
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