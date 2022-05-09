Диего Симеоне высказался по поводу возможного неучастия в ЛЧ в следующем сезоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал возможное неучастие команды в Лиге чемпионов-2022/2023.

«Нам ещё ничего не гарантировано, так как впереди три сложных соперника. У нас было много моментов, чтобы выиграть более, чем в один мяч, но игроки их не реализовали.

Футбол очень сложен, и нам нужно суметь завершить год как можно лучше. В этот нестабильный сезон болельщики всегда поддерживали нас, и это очень круто. Мы несём ответственность перед ними до самого конца», — приводит слова Симеоне Marca.

Напомним, 8 мая «Атлетико» в мадридском дерби победил «Реал» 1:0. Таким образом, «Матрасники» набрали 64 очка и продолжают оставаться на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, которая гарантирует участие в Лиге чемпионов. На пятой строчке располагается «Бетис» с 58-ю очками за три тура до конца первенства. «Реал» с 81 очком возглавляет турнирную таблицу и в прошлом туре досрочно стал чемпионом страны.