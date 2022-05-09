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Форвард «РБ Зальцбурга» летом перейдёт в топ-клуб Бундеслиги

Форвард «РБ Зальцбурга» летом перейдёт в топ-клуб Бундеслиги
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Форвард «РБ Зальцбург» Карим Адейеми летом продолжит карьеру в «Боруссии Дортмунд».

Как сообщает Фабрицио Романо, на 20-летнего немца претендует дортмундская «Боруссия». Как пишет итальянский журналист, «шмели» имеют устную договорённость с игроком о контракте и в ближайшее время сделка будет завершена. «Зальцбург» получит за Адейеми € 38 млн.

В текущем сезоне Адейеми провёл 42 матча во всех турнирах, в которых забил 23 гола и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 млн евро.

20 февраля 2020 года в поединке Лиги Европы с франкфуртским «Айнтрахтом» Карим дебютировал за основной состав австрийской команды. 3 июня в матче со столичным «Рапидом» немец сыграл первую игру в австрийской Бундеслиге. 1 июля в поединке «Штурма» Карим забил свой первый гол за «Ред Булл Зальцбург».

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