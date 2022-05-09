Неймар вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров в истории «ПСЖ»

30-летний бразильский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар благодаря голу с пенальти в ворота «Труа» (2:2) в 36-м туре чемпионата Франии вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров клуба.
Для бразильца этот гол стал 99-м за «ПСЖ», ему удалось обойти алжирца Мустафу Далеба. Рекордсменом парижан по голам является уругвайский форвард Эдинсон Кавани с 200 забитыми мячами, ныне выступающий за «Манчестер Юнайтед». Следом за ним располагается действующий игрок «ПСЖ» — Килиан Мбаппе (167), а замыкает тройку лучших Златан Ибрагимович (156).
Ближайшая цель Неймара – это Доминик Рошто, на счету которого 100 мячей, далее Педру Паулета со 109 голами.
Напомним, Неймар стал игроком «ПСЖ» летом 2017 года, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн. Его контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 8 результативными передачами.
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