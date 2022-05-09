Пиоли: этот «Милан» родился после унизительного поражения от «Аталанты» со счётом 0:5

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о волевой победе над «Вероной» (3:1) в гостевой игре 36-го тура чемпионата Италии, а также назвал переломный момент в его тренерской карьере в стане красно-чёрных.
«Я влюблён в своих игроков, потому что я вижу, какие усилия они прикладывают каждый день, я знаю, какой путь мы прошли. Впереди ещё один очень сложный матч, так что мы удовлетворены, да, но уже сейчас нужно собраться с силами для следующего рывка.
Мужество и вера проистекают из вашего опыта и ваших выступлений. Например, уступая в счёте, игроки «Милана» не чувствовали беспокойства, потому что знали, что играем хорошо, и сохраняли этот настрой до конца.
Эта команда шаг за шагом поднималась по турнирной таблице, мы должны сохранить эту концентрацию, решимость и веру в течение последних двух игр.
Мы находимся на завершающей стадии. Я думаю, что этот «Милан» родился во время ужасного, унизительного поражения от «Аталанты» со счётом 0:5 в прошлом сезоне. Именно тогда мы поняли, что нужно для развития этой команды. Это был один из самых негативных моментов в моей карьере, но и один из самых ценных», — приводит слова Пиоли Football Italia.
По итогам 36 матчей в чемпионате Италии «Милан» вернулся на первую строчку турнирной таблицы, набрав 80 баллов. На второй позиции расположился «Интер» с 78 очками. «Наполи» (73), идущий на третьей позиции, потерял математические шансы на чемпионство страны.
- 9 мая 2022
-
03:51
-
03:35
-
03:20
-
02:56
-
02:50
-
02:42
-
02:02
-
01:56
-
01:30
-
01:19
-
01:12
-
00:58
-
00:44
-
00:23
-
00:11
-
00:06
- 8 мая 2022
-
23:59
-
23:44
-
23:42
-
23:23
-
23:13
-
22:56
-
22:49
-
22:35
-
22:33
-
22:30
-
22:28
-
22:22
-
22:19
-
22:18
-
22:12
-
22:09
-
22:05
-
22:01
-
21:53