Пиоли: этот «Милан» родился после унизительного поражения от «Аталанты» со счётом 0:5

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о волевой победе над «Вероной» (3:1) в гостевой игре 36-го тура чемпионата Италии, а также назвал переломный момент в его тренерской карьере в стане красно-чёрных.

«Я влюблён в своих игроков, потому что я вижу, какие усилия они прикладывают каждый день, я знаю, какой путь мы прошли. Впереди ещё один очень сложный матч, так что мы удовлетворены, да, но уже сейчас нужно собраться с силами для следующего рывка.

Мужество и вера проистекают из вашего опыта и ваших выступлений. Например, уступая в счёте, игроки «Милана» не чувствовали беспокойства, потому что знали, что играем хорошо, и сохраняли этот настрой до конца.

Эта команда шаг за шагом поднималась по турнирной таблице, мы должны сохранить эту концентрацию, решимость и веру в течение последних двух игр.

Мы находимся на завершающей стадии. Я думаю, что этот «Милан» родился во время ужасного, унизительного поражения от «Аталанты» со счётом 0:5 в прошлом сезоне. Именно тогда мы поняли, что нужно для развития этой команды. Это был один из самых негативных моментов в моей карьере, но и один из самых ценных», — приводит слова Пиоли Football Italia.

По итогам 36 матчей в чемпионате Италии «Милан» вернулся на первую строчку турнирной таблицы, набрав 80 баллов. На второй позиции расположился «Интер» с 78 очками. «Наполи» (73), идущий на третьей позиции, потерял математические шансы на чемпионство страны.