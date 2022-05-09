Бекхэм: Роналду – один из лучших за последние 15 лет. Надеюсь, он останется в «МЮ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм поделился мнением о значимости такого игрока, как Криштиану Роналду для «красных дьяволов».
«Криштиану — один из лучших игроков за последние 15 лет вместе с Лео [Лионелем Месси]. Надеюсь, что он останется в «Юнайтед», это важно для болельщиков.
Это важно для него, и мы все знаем, как много «Манчестер Юнайтед» значит для него. Он по-прежнему делает то, что у него получается лучше всего: забивает голы и создаёт моменты. Делать то, что он делает в его возрасте, действительно невероятно, так что, надеюсь, это продолжится, и он останется ещё на год или два», — приводит слова Бекхэма Manchester Evening News.
Семь способов поддерживать форму от Криштиану Роналду.
Напомним, Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года. В нынешнем сезоне Криштиану принял участие в 39 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и тремя результативными передачами.
- 9 мая 2022
-
05:27
-
05:15
-
04:27
-
04:16
-
03:51
-
03:35
-
03:20
-
02:56
-
02:50
-
02:42
-
02:02
-
01:56
-
01:30
-
01:19
-
01:12
-
00:58
-
00:44
-
00:23
-
00:11
-
00:06
- 8 мая 2022
-
23:59
-
23:44
-
23:42
-
23:23
-
23:13
-
22:56
-
22:49
-
22:35
-
22:33
-
22:30
-
22:28
-
22:22
-
22:19
-
22:18
-
22:12