Бекхэм: Роналду – один из лучших за последние 15 лет. Надеюсь, он останется в «МЮ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм поделился мнением о значимости такого игрока, как Криштиану Роналду для «красных дьяволов».

«Криштиану — один из лучших игроков за последние 15 лет вместе с Лео [Лионелем Месси]. Надеюсь, что он останется в «Юнайтед», это важно для болельщиков.

Это важно для него, и мы все знаем, как много «Манчестер Юнайтед» значит для него. Он по-прежнему делает то, что у него получается лучше всего: забивает голы и создаёт моменты. Делать то, что он делает в его возрасте, действительно невероятно, так что, надеюсь, это продолжится, и он останется ещё на год или два», — приводит слова Бекхэма Manchester Evening News.

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Напомним, Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года. В нынешнем сезоне Криштиану принял участие в 39 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и тремя результативными передачами.