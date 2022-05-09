Фердинанд обвинил Рангника в показе «грязного белья»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал главного тренера клуба Ральфа Рангника за публичное недовольство трансферной политикой «красных дьяволов».
«Когда я слышу, как говорит тренер, мне становится плохо. Мы никогда не были клубом, который вот так выставляет на всеобщее обозрение своё «грязное бельё». Об этом нужно говорить только с руководством клуба, но никак не с публикой.
Если бы он покинул это место и разорвал связи с командой, может быть, тогда бы можно было поговорить об этом. Хорошо. Я понимаю, это его право, но ведь он всё ещё там работает.
Я не думаю, что то, что он делает, правильно. Да, он разочарован, конечно, но говори об этих вещах и сглаживай все нюансы исключительно с клубом. Когда ты уйдешь, тогда, может быть, ты сможешь сказать своё слово. Но делать это, когда ты всё ещё здесь работаешь… Это никому не поможет», — приводит слова Фердинанда Goal.
Напомним, ранее немец Ральф Рангник заявил, что руководство «МЮ» зимой отклонило его просьбу о покупки форварда.
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