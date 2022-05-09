Экс-президент «Депортиво» рассказал, как отказался от покупки Роналду за € 12 млн

Аугусто Сезар Лендойро, который являлся президентом «Депортиво» в начале нулевых годов, заявил, что клуб в то время отказался от покупки нынешнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Мы посмотрели видео с его игрой в возрасте 17-18 лет и решили узнать сумму, за которую «Спортинг» готов продать Криштиану, однако португальцы потребовали € 12 млн, но мы сочли эту цену слишком большой.
После этого переговоры закончились, так как мы не смогли договориться о сумме трансфера. В то время Роналду был мальчиком, и мы не знали, как он сможет проявить себя в будущем.
Через какое-то время «МЮ» выложил необходимую сумму и забрал футболиста», — приводит слова Аугусто Сезара Лендойро besoccer.
Напомним, Криштиану Роналду перешёл из «Спортинга» в «МЮ» в 2003 году.
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