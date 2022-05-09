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Паоло Мальдини высказался о возможной победе «Милана» в чемпионате Италии

Паоло Мальдини высказался о возможной победе «Милана» в чемпионате Италии
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Технический директор «Милана» Паоло Мальдини после победы над «Вероной» (3:1) в выездном матче 36-го тура чемпионата Италии высказался о шансах на завоевание трофея Серии А красно-чёрными.

«С таким большим ажиотажем вокруг нас сейчас важно попытаться создать ощущение спокойствия. Это был матч, отличающийся от игры с «Лацио», сегодня мы начали очень сильно и доминировали в течение первых 20-25 минут, увидев гол, отменённый из-за незначительного офсайда.

Безусловно, когда до развязки остаётся так мало и вы видите финишную черту, в случае если ваша команда ещё не созрела для чемпионства, они могут неправильно отреагировать и что называется потерять голову.

Я действительно должен поздравить ребят, сегодня они сделали всё, что от них требовалось, включая тех, кто вышел со скамейки запасных.

Мы действительно чувствуем близость чемпионства, потому что осталось всего два тура. Это непростые игры и ни одна из них не будет похожа на ту, что прошла сегодня вечером. Я наблюдал за «Аталантой» сегодня, они энергичны и мощны, по-прежнему бросают вызов клуба Европы и полны игроков высшего уровня. Наше преимущество – переполненный «Сан-Сиро». На нас будет оказано большое давление, но мы справимся с этим», — приводит слова Мальдини Football Italia.

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