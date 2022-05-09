Гвардиола заявил, что Диаш, Стоунз и Уолкер не сыграют за «Сити» до конца
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что защитники команды Рубен Диаш, Джон Стоунз и Кайл Уолкер пропустят оставшиеся в нынешнем сезоне матчи из-за травм, сообщает Sky Sports.
Уолкер был вынужден покинуть поле во втором тайме матча с «Реалом» (победа «Реала» 2:1) из-за проблем с лодыжкой. Стоунз пропустил два последних матча из-за травмы подколенного сухожилия. Рубен Диаш, в свою очередь, получил повреждение и был заменён после первого тайма домашнего матча «Манчестер Сити» с «Нюкасл Юнайтед» (5:0).
Напомним, вчера, 8 мая, «Манчестер Сити» разгромил на своём поле «Ньюкасл» со счётом 5:0 и поднялся на первое место в таблице английской Премьер-лиги. До окончания чемпионата командам осталось сыграть три тура.
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