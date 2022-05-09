Экс-тренер «Твенте», «Шальке» и «Витесса» отказался стать помощником тен Хага в «МЮ»

Голландский тренер Фред Рюттен отклонил предложение присоединиться к Эрику тен Хагу в качестве помощника в «Манчестер Юнайтед» по окончании нынешнего сезона.
59-летний тренер, ранее работавший в «Твенте», «Шальке-04», «ПСВ Эйндховен», «Витессе» и «Фейеноорде», планирует остаться в своей родной стране, где собирается вернуться в «ПСВ» в качестве помощника Руда ван Нистелроя, ссылаясь на семейные обязанности.
«Эрик тен Хаг попросил меня стать его помощником в «Манчестер Юнайтед», но я отказался. Каждый делает свой выбор в жизни. У меня есть семья, у меня есть внуки, которых я хочу видеть. Я бы чувствовал себя некомфортно в этом новом проекте».
Он также добавил: «В «Манчестер Юнайтед» вы садитесь в поезд, но в любой момент можете с него сойти. Я же хочу чувствовать себя комфортно, например в «ПСВ». Хорошо, когда у тебя есть внуки, которых ты видишь время от времени и с которыми можно поиграть в мяч», приводит слова Рюттена Sky Sports.
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