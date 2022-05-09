«Арсенал», «Челси» и «МЮ» поборются за Нкунку
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В ближайшее трансферное окно клубы английской Премьер-лиги «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» попытаются приобрести атакующего полузащитника «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку, сообщает BBC со ссылкой на football.london.
Все три топ-клуба постараются укрепить свою линию атаки и одним из вариантов для покупки будет Нкунку.
Источник также сообщает, что претендентам на футболиста придётся непросто, поскольку в руководстве «Лейпцига» недавно заявили о нежелании расставаться с французом ближайшим летом.
В текущем сезоне Бундеслиги на счету Кристофера Нкунку 33 матча, в которых он забил 20 голов и отдал 13 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Кристофера Нкунку в € 65 млн.
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