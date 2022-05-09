«Арсенал», «Челси» и «МЮ» поборются за Нкунку

В ближайшее трансферное окно клубы английской Премьер-лиги «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» попытаются приобрести атакующего полузащитника «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку, сообщает BBC со ссылкой на football.london.

Все три топ-клуба постараются укрепить свою линию атаки и одним из вариантов для покупки будет Нкунку.

Источник также сообщает, что претендентам на футболиста придётся непросто, поскольку в руководстве «Лейпцига» недавно заявили о нежелании расставаться с французом ближайшим летом.

В текущем сезоне Бундеслиги на счету Кристофера Нкунку 33 матча, в которых он забил 20 голов и отдал 13 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Кристофера Нкунку в € 65 млн.