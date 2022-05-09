Пиоли сравнил Сандро Тонали с Де Росси

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после волевой победы над «Вероной» (3:1) в гостевой игре 36-го тура чемпионата Италии в интервью после матча сравнил полузащитника команды Сандро Тонали с бывшим игроком «Ромы» Даниэле Де Росси.

«Тонали играет в более быстром темпе, чем в прошлом сезоне. Сандро стал более свободен в выборе позиции. Благодаря своим характеристикам он может быть отличным полузащитником. Когда я впервые разговаривал с ним, он сказал мне: «Все сравнивают меня с Андреа Пирло, но я больше чувствую себя Гаттузо». Может быть. Но если мне действительно нужно сравнить его с кем-то, то пусть это будет Даниэле Де Росси, они очень схожи между собой по набору футбольных качеств», — приводит слова Пиоли La Gazzetta dello Sport.

По итогам 36 матчей в чемпионате Италии «Милан» вернулся на первую строчку турнирной таблицы, набрав 80 баллов. На второй позиции расположился «Интер» с 78 очками. «Наполи» (73), идущий на третьей позиции, потерял математические шансы на чемпионство страны.