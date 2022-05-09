Миодраг Божович остался недоволен игрой «Арсенала» в ничейном матче с «Краснодаром»
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Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал итог матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Краснодаром». Встреча закончилась вничью — 1:1.
«Мы сыграли организованно, но не лучше, чем в прошлых матчах. У нас были в Туле игры гораздо сильнее, чем с «Краснодаром». С ними мы играли вторым номером, через контратаки, ждали ошибки соперника, но мы не провели выдающийся матч.
У нас не получилось в конце дожать «Краснодар», когда на поле появились Луценко и Деспотович. Мы играли дома лучше, когда проигрывали «Сочи», в других играх.
Продолжили давить после пропущенного мяча? У нас не было другого выбора. Давили, не не додавили, — рассказал Божович в эфире телеканала «Матч Премьер».
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