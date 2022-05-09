Облак: «Реал» играл с «Атлетико» в статусе чемпиона, но всё равно хотел победить

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак прокомментировал победу над «Реалом» (1:0) в рамках 35-го тура чемпионата Испании.

«Очень важная победа для «Атлетико» в сложном матче. «Реал» приехал в статусе чемпиона, но они играли очень хорошо и хотели заработать три очка. Я доволен победой, в чемпионате осталось всего три игры, и победа над «Реалом» — это большой шаг.



Мы можем быть довольными тремя очками, но мы не снимаем груз с наших плеч. Мы должны достигнуть своей цели», — приводит слова Облака Mundo Deportivo.

Единственный гол в матче с пенальти забил Янник Карраско.

«Атлетико М» — «Реал Мадрид». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 35 тур:

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