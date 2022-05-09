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«Арсенал» может подписать Рахима Стерлинга

«Арсенал» может подписать Рахима Стерлинга
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«Арсенал» рассматривает возможность подписания полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, информирует The Telegraph.

Согласно сведениям источника, контракт 27-летнего англичанина с «горожанами» рассчитан до конца следующего сезона, а переговоры о пролонгации сотрудничества никак не продвигаются. Ближайшим летом «Манчестер Сити» готов продать Стерлинга, чтобы не отпускать его бесплатно через год. «Арсенал» хочет повысить свой атакующий потенциал и видит в Рахиме идеальный вариант для усиления состава.

27-летний Стерлинг перешёл в команду в 2015 году. В нынешнем сезоне на его счету участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Рыночная стоимость Стерлинга оценивается интернет-порталом Transfermarkt в € 85 млн.

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