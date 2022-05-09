РФС опубликовал поздравление с Днём Победы
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Российский футбольный союз (РФС) опубликовал поздравление с Днём Победы. Напомним, сегодня, 9 мая 2022 года, отмечается 77-я годовщина со дня победы в Великой Отечественной войне.
«С великим праздником, с Днём Победы! Благодарим всех ветеранов за их славные подвиги и героизм на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны. Вечная память всем погибшим», — написала пресс-служба Российского футбольного союза в своём телеграм-канале.
Напомним, 28-й тур Российской Премьер-Лиги был посвящён Дню Победы. Все матчи, которые проходили с 6 по 8 мая, начинались с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной Войны. Также минута молчания была объявлена на играх 26-го тура М-Лиги, которые проходили 5 и 6 мая.
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