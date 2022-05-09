Лэмпард — о Миколенко: несмотря на то, что происходит в его стране, он выступает отлично

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал забитый мяч Виталия Миколенко в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Лестером» (2:1).

В матче с «Лестером» «Эвертон» сражался. Миколенко забил невероятный гол. Я очень доволен его игрой, ведь даже несмотря на то, что происходит у него дома, он выступает отлично. Замечательно, что мы смогли забить первый гол в матче так рано», — заявил Лэмпард на пресс-конференции.

22-летний Миколенко стал игроком английского клуба в летнее трансферное окно. За его трансфер «ириски» заплатили киевскому «Динамо» € 23,5 млн.



В 13 матчах за «Эвертон» Миколенко забил один мяч и заработал жёлтую карточку. Соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года.