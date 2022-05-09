Симеоне опережает Анчелотти по количеству побед в мадридских дерби между ними
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Вчера, 8 мая, мадридский «Атлетико» в рамках 35-го тура испанской Ла Лиги обыграл «Реал» со счётом 1:0. Это 15-е мадридское дерби, когда у руля команд находятся Диего Симеоне («Атлетико») и Карло Анчелотти («Реал»).
В этих встречах шесть раз побеждала команда аргентинского специалиста, за действующим чемпионом Испании в лице «Реала» пять побед. Ещё четыре встречи завершались ничьёй.
Напомним, единственный мяч во вчерашнем мадридском дерби забил полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра Карраско, реализовавший пенальти в концовке первого тайма.
«Атлетико М» — «Реал Мадрид». Обзор матча. Ла Лига — 2021/2022. 35 тур:
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