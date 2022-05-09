Рассказов объяснил своё присутствие на матче «Локомотив» — «Рубин»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов объяснил свой приезд на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Рубин» (1:0).

«На матч «Локомотив» — «Рубин» я приехал исключительно в качестве болельщика. Никакой связи ни с «Локомотивом», ни с «Рубином», конечно же, не будет», — приводит слова Рассказова «Спорт-экспресс».

Напомним, 8 мая на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги играли «Локомотив» и казанский «Рубин». Встреча закончилась победой «Локомотива» со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 87-й минуте забил Антон Миранчук, реализовавший 11-метровый удар.

«Локомотив» набрал 44 очка и занимает в турнирной таблице чемпионата России шестое место. «Рубин» с 29 очками остаётся на 13-й позиции.