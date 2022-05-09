Баринов: Антохи Миранчука не хватало «Локомотиву». Очень рад его возвращению

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал победный гол Антона Миранчука в матче 28-го тура РПЛ с «Рубином» (1:0).

«Очень рад возвращению Антохи Миранчука. Он молодец, вернулся на поле и забил победный гол! Его не хватало нашей команде», — приводит слова Баринова «Спорт-экспресс».

Напомним, 8 мая на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги играли «Локомотив» и казанский «Рубин». Встреча закончилась победой «Локомотива» со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 87-й минуте забил Антон Миранчук, реализовавший 11-метровый удар.

«Локомотив» набрал 44 очка и занимает в турнирной таблице чемпионата России шестое место. «Рубин» с 29 очками остался на 13-й позиции.