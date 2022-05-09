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Новичок «Локомотива» Раконьяц прокомментировал победу команды над «Рубином»

Новичок «Локомотива» Раконьяц прокомментировал победу команды над «Рубином»
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Черногорский нападающий «Локомотива» Марко Раконьяц прокомментировал победу железнодорожников в матче 28-го тура РПЛ с «Рубином» (1:0).

«Локомотив» играл хорошо. Результат закономерен. Да, «Локомотив» был сильнее соперника», — приводит слова Раконьяца ТАСС.

Напомним, 7 мая 22-летний форвард побывал на предматчевой тренировке «Локомотива» в «Лужниках». Раконьяц познакомился с новыми одноклубниками, а затем посетил домашний стадион железнодорожников — «РЖД Арену», где получил игровую футболку с номером 77 от спортивного директора «Локомотива» Томаса Цорна.

Контракт с черногорским футболистом рассчитан на четыре года. Марко начнёт выступать за московский «Локомотив» с сезона-2022/2023.

Железнодорожники набрали 44 очка в 28 матчах и занимают 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее чемпионом страны досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

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