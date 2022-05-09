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«Арсенал» ведёт переговоры о продлении контракта со своим полузащитником

«Арсенал» ведёт переговоры о продлении контракта со своим полузащитником
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Лондонский «Арсенал» намерен подписать новое соглашение с полузащитником Мохамедом Эльнени, чей контракт с командой истекает в конце сезона. Об этом сообщает The Athletic.

По сведениям источника, лондонский клуб планирует усилить линию полузащиты другими футболистами, но при этом хочет оставить египтянина в команде.

29-летний Эльнени выступает за «Арсенал» с января 2016 года, перейдя из швейцарского «Базеля». В нынешнем сезоне на счету полузащитника сборной Египта 11 проведённых встреч в английской Премьер-лиге (АПЛ) и два результативных паса.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста сборной Египта в € 9 млн.

Ранее сообщалось, что в зимнее трансферное окно Эльнени мог оказаться в ЦСКА.

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