Месси получил одну из худших оценок в «ПСЖ» от L'Equipe за матч с «Труа»

Авторитетное французское издание L'Equipe оценило выступление футболистов в матче 36-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» — «Труа» (2:2).

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси получил 4 балла из 10 за эту встречу. У Месси одна из худших оценок среди игроков парижан — ниже рейтинг только у Нуну Мендеша (3).

Лучшими игроками «ПСЖ» в матче с «Труа» стали Маркиньос и Анхель Ди Мария – оба получили от L'Equipe оценку 7.

Напомним, в нынешнем сезоне 34-летний Месси провёл 31 матч за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 13 результативных передач.

«Пари Сен-Жермен» занимает первое место в чемпионата Франции с 80 очками. Команда досрочно стала чемпионом страны. «Марсель» поднялся на второе место в чемпионате Франции. В активе клуба 68 очков. Ближайшим преследователем подопечных Хорхе Сампаоли является «Монако». Монегаски набрали 65 очков.