Объявлены судейские назначения на матчи 1/2 финала Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 1/2 финала Кубка России сезона-2021/2022.
10 мая (вторник)
«Динамо» – «Алания»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Мацюра.
11 мая (среда)
«Спартак» – «Енисей»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Николай Левников.
Две лучшие команды по итогам полуфинала сойдутся в финальном матче, который состоится 29 мая. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив»,
Обладатель Кубка России сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — «Зенитом».
- 9 мая 2022
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