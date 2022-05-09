Объявлены судейские назначения на матчи 1/2 финала Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 1/2 финала Кубка России сезона-2021/2022.

10 мая (вторник)



«Динамо» – «Алания»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Мацюра.

11 мая (среда)



«Спартак» – «Енисей»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Николай Левников.

Две лучшие команды по итогам полуфинала сойдутся в финальном матче, который состоится 29 мая. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив»,

Обладатель Кубка России сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — «Зенитом».