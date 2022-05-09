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«Какой солдат не мечтает стать генералом». Булыкин оценил слова Гильерме про чемпионство

«Какой солдат не мечтает стать генералом». Булыкин оценил слова Гильерме про чемпионство
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Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на слова действующего голкипера железнодорожников Маринато Гильерме, который заявил, что команда надеется побороться за чемпионство РПЛ в следующем сезоне.

«Что касается слов Гильерме по поводу надежд на чемпионство «Локомотива» в следующем сезоне, то ещё неизвестно, какие будут перемены. Может, накупят футболистов, может, тренера поменяют. Невозможно ответить точно, а говорить можно что угодно.

Какой солдат не мечтает стать генералом. Всегда игроки ставят перед собой максимальные цели. Любой руководитель клуба тоже будет делать так же. А там уже покажет сезон», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, в нынешнем розыгрыше чемпионата России «Локомотив» набрал 44 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.

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