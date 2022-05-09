Изидор: я люблю Россию! Конечно же, остаюсь в «Локомотиве» на следующий сезон

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор заявил о намерении остаться в московском клубе на следующий сезон.
«Остаюсь ли я в «Локомотиве» на следующий сезон? Конечно же, остаюсь, я люблю Россию! Мне очень нравится играть в этом клубе. Я лучший игрок «Локомотива» сейчас? Нет, коллектив в первую очередь. Команда лучшая, а не какой-то игрок. Вчера мы провели хорошую игру. Главное, что нам удалось победить», — приводит слова Изидора «Спорт-экспресс».
Напомним, Изидор перешёл в московский «Локомотив» в зимнее трансферное окно из французского «Монако» за € 3,5 млн. Футболист подписал соглашение до 2026 года.
Вильсон дважды признавался лучшим игроком месяца в составе железнодорожников. Изидор провёл в чемпионате России 10 матчей, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.
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