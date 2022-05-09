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Клубы АПЛ интересуются нападающим «Байера»

Клубы АПЛ интересуются нападающим «Байера»
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Нападающий леверкузенского «Байера» Мусса Диаби входит в сферу интересов клубов английской Премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Kicker.

По сведениям источника, немецкий клуб по-прежнему уверен в сохранении футболиста в своей команде.

22-летний Диаби перешёл в «Байер» из «ПСЖ», воспитанником которого и является. Трансфер футболиста обошёлся «Байеру» в € 15 млн. Нынешняя рыночная стоимость Диаби оценивается порталом Transfermarkt в € 55 млн.

В нынешнем сезоне Диаби в 41 матче во всех турнирах забил 17 голов и отдал 14 результативных передач. Соглашение между «Байером» и нападающим истекает в 2025 году.

На счету Диаби пять матчей в составе сборной Франции, за которую он дебютировал в сентябре 2021 года.

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