Клубы АПЛ интересуются нападающим «Байера»
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Нападающий леверкузенского «Байера» Мусса Диаби входит в сферу интересов клубов английской Премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Kicker.
По сведениям источника, немецкий клуб по-прежнему уверен в сохранении футболиста в своей команде.
22-летний Диаби перешёл в «Байер» из «ПСЖ», воспитанником которого и является. Трансфер футболиста обошёлся «Байеру» в € 15 млн. Нынешняя рыночная стоимость Диаби оценивается порталом Transfermarkt в € 55 млн.
В нынешнем сезоне Диаби в 41 матче во всех турнирах забил 17 голов и отдал 14 результативных передач. Соглашение между «Байером» и нападающим истекает в 2025 году.
На счету Диаби пять матчей в составе сборной Франции, за которую он дебютировал в сентябре 2021 года.
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