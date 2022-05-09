Тренер вратарей «Сочи» рассказал, как в команде восприняли слухи о Федотове в «Спартаке»

Тренера вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал, как в команде отреагировали на слухи о возможном уходе главного тренера Владимира Федотова в «Спартак».

«Как в команде восприняли слухи о том, что Федотов интересен «Спартаку»? Посмеялись тренерским штабом, пошутили, мол, поедем поднимать Москву. Но на самом деле все полны желания и решимости остаться в «Сочи» и творить историю, как говорится», — приводит слова Бородина «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» рассматривает Федотова в качестве кандидата на пост главного тренера.

Напомним, «Сочи» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 52 очка. «Спартак» (37) – на девятом месте в таблице. Сейчас московскую команду возглавляет итальянец Паоло Ваноли. Прошлым наставником красно-белых был португальский специалист Руй Витория.