Лещук — о голе «Алании» «Зениту»: вратарь поздно среагировал, дистанция позволяла отбивать

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук поделился ожиданиями от матча команды с «Аланией» в полуфинале Кубка России.

«В каком состоянии подходим к матчу? У нас был разговор между собой. Думаю, все сделали выводы после трёх поражений. Мы должны выйти на эту игру и отдать все силы.



«Алания» — это хорошая команда. Коллектив с горящими глазами и большим количеством эмоций. Я видел, как они разыгрывают свои штрафные. Интересный подход, необычно — но нет ничего особенного, нужно просто подойти к каждому моменту с полной концентрацией. Тот гол, который они забили «Зениту» — там нужно было и «стенке» и вратарю просто ждать, что в любой момент может быть удар. Гиоргобиани исполнил хорошо, два игрока пробежали, футболисты и вратарь «Зенита» чуть расслабились, а Кержаков поздно среагировал на этот удар. Дистанция позволяла этот мяч отбивать.



Давит ли статус фаворита матча? Нет, он не давит. Я об этом не думаю. После игр, которые у нас были в чемпионате, мы должны выходить и играть на максимум», — рассказал Лещук в видео, опубликованном на Youtube-канале «Динамо».