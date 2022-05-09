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«Бетис» готов предложить € 7 млн за полузащитника мадридского «Реала»

«Бетис» готов предложить € 7 млн за полузащитника мадридского «Реала»
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«Бетис» заинтересован в возвращении полузащитника мадридского «Реала» Даниеля Себальоса, который является воспитанником севильского клуба. Об этом сообщает AS.

По сведениям источника, за 25-летнего футболиста «Бетис» готов предложить € 7 млн в летнее трансферное окно. Сообщается, что сам Себальос не против возвращения в «Бетис», но «Реал» также может подписать с полузащитником новое соглашение. Действующий контракт между сторонами истекает в 2023 году.

Себальос перешёл в «Реал» из «Бетиса» в 2017 году за € 14,7 млн.

Видеообзор победы мадридского «Атлетико» над «Реалом» в рамках 35-го тура испанской Ла Лиги:

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