Россия занимает 25-е место в рейтинге стран по количеству футболистов в зарубежных лигах

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг стран по количеству футболистов, выступающих в зарубежных чемпионатах. Исследование проводилось на основе анализа 80 самых популярных ассоциаций и 135 футбольных лиг.
Так, лидером по количеству футболистов в зарубежных лигах стала Бразилия – представительство этой страны в иностранных чемпионатах составляет 1219 игроков. На втором месте находится Франция (978). Замыкает тройку лидеров Аргентина (815).
Россия занимает в этом рейтинге 25-е место – 157 россиян выступают в зарубежных чемпионатах. К слову, такой же показатель и у Ирландии, которая располагается на 24-м месте. Украину в иностранных чемпионатах представляют 186 игроков – она занимает 20-е место в рейтинге.
Рейтинг стран по количеству футболистов, играющих за рубежом:
- Бразилия – 1219 футболистов
- Франция – 978 футболистов
- Аргентина – 815 футболистов
- Англия – 525 футболистов
- Германия – 441 футболист
- Колумбия – 425 футболистов
- Испания – 409 футболистов
- Хорватия – 400 футболистов
- Сербия – 379 футболистов
- Нидерланды – 367 футболистов
- Уругвай – 340 футболистов
- Нигерия – 339 футболистов
- Португалия – 300 футболистов
- Гана – 293 футболиста
- Бельгия – 267 футболистов
- Дания – 215 футболистов
- Кот-д’Ивуар – 208 футболистов
- Швеция – 205 футболистов
- Сенегал – 192 футболиста
- Украина – 186 футболистов
- Босния и Герцеговина – 180 футболистов
- Австрия – 169 футболистов
- Япония – 165 футболистов
- Ирландия – 157 футболистов
- Россия – 157 футболистов
- Италия – 152 футболиста
- Швейцария – 145 футболистов
- Словакия – 145 футболистов
- США – 142 футболиста
- Парагвай – 140 футболистов
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