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Россия занимает 25-е место в рейтинге стран по количеству футболистов в зарубежных лигах

Россия занимает 25-е место в рейтинге стран по количеству футболистов в зарубежных лигах
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Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг стран по количеству футболистов, выступающих в зарубежных чемпионатах. Исследование проводилось на основе анализа 80 самых популярных ассоциаций и 135 футбольных лиг.

Так, лидером по количеству футболистов в зарубежных лигах стала Бразилия – представительство этой страны в иностранных чемпионатах составляет 1219 игроков. На втором месте находится Франция (978). Замыкает тройку лидеров Аргентина (815).

Россия занимает в этом рейтинге 25-е место – 157 россиян выступают в зарубежных чемпионатах. К слову, такой же показатель и у Ирландии, которая располагается на 24-м месте. Украину в иностранных чемпионатах представляют 186 игроков – она занимает 20-е место в рейтинге.

Рейтинг стран по количеству футболистов, играющих за рубежом:

  1. Бразилия – 1219 футболистов
  2. Франция – 978 футболистов
  3. Аргентина – 815 футболистов
  4. Англия – 525 футболистов
  5. Германия – 441 футболист
  6. Колумбия – 425 футболистов
  7. Испания – 409 футболистов
  8. Хорватия – 400 футболистов
  9. Сербия – 379 футболистов
  10. Нидерланды – 367 футболистов
  11. Уругвай – 340 футболистов
  12. Нигерия – 339 футболистов
  13. Португалия – 300 футболистов
  14. Гана – 293 футболиста
  15. Бельгия – 267 футболистов
  16. Дания – 215 футболистов
  17. Кот-д’Ивуар – 208 футболистов
  18. Швеция – 205 футболистов
  19. Сенегал – 192 футболиста
  20. Украина – 186 футболистов
  21. Босния и Герцеговина – 180 футболистов
  22. Австрия – 169 футболистов
  23. Япония – 165 футболистов
  24. Ирландия – 157 футболистов
  25. Россия – 157 футболистов
  26. Италия – 152 футболиста
  27. Швейцария – 145 футболистов
  28. Словакия – 145 футболистов
  29. США – 142 футболиста
  30. Парагвай – 140 футболистов
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