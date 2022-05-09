Скончался бывший футболист «Аякса» Лукоки. Ему было 29 лет
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Сегодня, 9 мая 2022 года, скончался бывший полузащитник «Аякса», «Твенте» и национальной сборной Демократической Республики Конго Йоди Лукоки, информирует AD.
Причины смерти 29-летнего футболиста неизвестны. Сообщается, что семья Лукоки находится в шоке от произошедшего. В последнее время Йоди был счастлив, так как почти восстановился после серьёзной травмы.
За время своей игровой карьеры Лукоки выступал в составе «Аякса», «Зволле», «Лудогорца» и «Йени Малатьяспор». В составе амстердамцев он провёл 35 матчей во всех турнирах и трижды становился чемпионом Нидерландов. Последним клубом Йоди стал «Твенте», за который он не смог сыграть из-за повреждения. В феврале 2022 года Лукоки стал свободным агентом.
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