Три футболиста отыграли без замен все 28 туров РПЛ сезона-2021/2022

Голкиперы Иван Ломаев («Крылья Советов»), Юрий Дюпин («Рубин») и Илья Лантратов («Химки») стали рекордсменами нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги по количеству проведённых матчей. Упомянутые футболисты отыграли без замен во всех 28 встречах чемпионата России сезона-2021/2022, информирует официальный сайт РПЛ.

Отмечается, что близок к этому достижению был и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, однако он остался в запасе на матч 28-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1).

Примечательно, что Илья Лантратов из «Химок» — единственный футболист в РПЛ, который не пропустил ни одного матча с начала прошлого сезона.

Напомним, победителем нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги стал «Зенит». Сине-бело-голубые оформили чемпионство за три тура до конца сезона.