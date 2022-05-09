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Юрист рассказал, что может грозить Матюнину, если будет доказано предвзятое судейство

Юрист рассказал, что может грозить Матюнину, если будет доказано предвзятое судейство
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Юрист Игорь Бушманов рассказал, что может грозить футбольному арбитру Алексею Матюнину, если будет доказан факт предвзятого судейства с его стороны.

«Я знаю один прецедент расследования уголовного дела в Следственном департаменте МВД России по факту так называемого договорного матча с участием команд среднего звена. Чем закончилось это расследование — не знаю. Я просто ходил туда с одним из своих доверителей для допроса в качестве свидетеля. Но уголовная ответственность законодательством за это предусмотрена.

Данное преступление, если оно будет доказано, — средней тяжести. С точки зрения доказывания здесь достаточно сложный состав. Нужно устанавливать умысел, что была договорённость, что это были умышленные действия, предварительный сговор с заинтересованными лицами.

Для следственной практики — достаточно сложный состав преступления. Законом предусматривается: если лицо привлекается впервые к уголовной ответственности без наличия отягчающих обстоятельств, то назначается условный срок. Ответственность за это есть», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее стало известно, что РФС планирует обратиться в правоохранительные органы из-за сомнений в объективности и непредвзятости судьи Матюнина.

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