Гари Невилл — о Лингарде: почему он достоин прощальной игры? Робсон и Брюс не получили её

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал недовольство родственников Джесси Лингарда по поводу того, что игроку не дали попрощаться с болельщиками в последнем домашнем матче команды с «Брентфордом» (3:0).

«О Лингарде было сказано много глупостей. Он был в клубе долгое время и проделал хорошую работу. Но я видел, как у Брайана Робсона и Стива Брюса не было прощальных матчей и они не получили прощальных почестей в финале Кубка.

Они оба были великими капитанами, и один из них, вероятно, является величайшим капитаном, который когда-либо был у «Манчестер Юнайтед». Тем не менее даже у них не было желаемых проводов, так почему их заслужил Джесси Лингард?

Чувствовать, что у тебя есть данное богом право провести несколько минут на поле, основываясь на том, как ты играл раньше? Никто из нынешних игроков, кроме Давида де Хеа и Криштиану Роналду, не может жаловаться на то, что произойдёт с ним этим летом», — приводит слова Невилла Daily Mail.