Между Алонсо и Тухелем произошёл конфликт

Между защитником «Челси» Маркосом Алонсо и главным тренером клуба Томасом Тухелем произошёл конфликт в перерыве матча 36-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (2:2), сообщает Sports Illustrated.
Напомним, после перерыва вместо Алонсо на поле вышел полузащитник Сауль Ньигес. По информации источника, замена произошла из-за конфликта, возникшего между Алонсо и Тухелем в раздевалке. Сообщается, что тренер и игрок громко спорили, после чего Тухель принял решение заменить защитника.
Напомним, Алонсо стал футболистом «Челси» в 2016 году, перейдя из «Фиорентины». В нынешнем сезоне 31-летний защитник принял участие в 26 матчах английской Премьер-лиги, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2023 году.
- 9 мая 2022
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