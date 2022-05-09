Стивен Джеррард: ты либо боишься «Ливерпуль», либо расправляешь плечи и ищешь свои моменты

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард рассказал, насколько высоко котирует уровень игры «Ливерпуля» и каким образом попытается противостоять этой команде в матче 33-го тура АПЛ, 10 мая.
«Это команда топ-уровня. Возможно, лучшая команда мира сейчас. Мы хорошо понимаем, какой вызов нас ждёт.
Я неоднократно говорил, с каким уважением отношусь к тренеру «Ливерпуля» и его тренерскому штабу. Ты либо боишься эту команду, либо ты расправляешь плечи и стараешься найти свои моменты в игре. Против любой команды мира всегда можно найти момент, когда ей можно создать проблемы.
Мы предвкушаем и ждём предстоящий вызов», – приводит слова Джеррарда BBC.
«Ливерпуль» после 35 матчей АПЛ располагается на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 83 очка. «Астон Вилла» занимает 11-е место, набрав 43 балла.
- 9 мая 2022
-
17:37
-
17:36
-
17:26
-
17:18
-
17:17
-
17:01
-
16:49
-
16:29
-
16:07
-
16:06
-
16:05
-
16:01
-
15:52
-
15:23
-
15:21
-
15:10
-
15:04
-
14:39
-
14:17
-
14:17
-
14:06
-
14:05
-
13:59
-
13:48
-
13:44
-
13:31
-
13:19
-
13:10
-
13:04
-
13:03
-
12:57
-
12:55
-
12:35
-
12:27
-
12:21