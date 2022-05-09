Стивен Джеррард: ты либо боишься «Ливерпуль», либо расправляешь плечи и ищешь свои моменты

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард рассказал, насколько высоко котирует уровень игры «Ливерпуля» и каким образом попытается противостоять этой команде в матче 33-го тура АПЛ, 10 мая.

«Это команда топ-уровня. Возможно, лучшая команда мира сейчас. Мы хорошо понимаем, какой вызов нас ждёт.

Я неоднократно говорил, с каким уважением отношусь к тренеру «Ливерпуля» и его тренерскому штабу. Ты либо боишься эту команду, либо ты расправляешь плечи и стараешься найти свои моменты в игре. Против любой команды мира всегда можно найти момент, когда ей можно создать проблемы.

Мы предвкушаем и ждём предстоящий вызов», – приводит слова Джеррарда BBC.

«Ливерпуль» после 35 матчей АПЛ располагается на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 83 очка. «Астон Вилла» занимает 11-е место, набрав 43 балла.