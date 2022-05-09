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Хави отреагировал на информацию о возможном переходе Холанда в «Манчестер Сити»

Хави отреагировал на информацию о возможном переходе Холанда в «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на информацию о возможном переходе норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, которым интересуется каталонский клуб, в «Манчестер Сити».

«Очень сложно организовать трансфер Холанда в «Барселону» из-за экономической ситуации. Я не хочу лгать, это реальность. Я бы не сказал, что всё дело в деньгах. Не хочу неуважительно относиться к спортивным проектам других клубов. Мы не единственная команда с хорошим проектом. «Манчестер Сити» выиграл много трофеев и борется с сильнейшими. Их уровень неоспорим. Но если «Барселона» не сможет заключить контракт с Холандом, это может произойти из-за финансовых проблем», — приводит слова Хави Goal.com.

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