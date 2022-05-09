Клопп ответил на слова Гвардиолы о том, что все в Англии поддерживают «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал высказывание наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы о том, что все в Англии болеют за «Ливерпуль» и желают этой команде победы в чемпионской гонке АПЛ.

«Я живу в Ливерпуле, так что да, здесь многие люди хотят, чтобы мы выиграли лигу, это правда, но даже в этом городе таких людей, вероятно, всего 50%.

Как у менеджера у меня тоже недавно был такой опыт после игры с «Тоттенхэмом», на нас сильно влияет игра, ситуация, я сказал после игры: «Они играют так, как играют, и всё еще только пятые». Это были просто мои чувства в тот момент.

Гвардиола прав, я был прав насчёт пятого места «Тоттенхэма», и он был прав, что мы выиграли Премьер-лигу только один раз.

Я понятия не имею, поддерживает ли нас вся страна, это не то чувство, которое я испытываю, когда мы появляемся где-то, на самом деле всё наоборот. Может быть, он знает об этом больше, чем я», — приводит слова Клоппа Sky Sports.