Чиро Иммобиле может пропустить матч Серии А «Ювентус» — «Лацио» из-за травмы

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле может пропустить матч 37-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом», сообщает Sport Mediaset.



По информации источника, итальянский футболист получил повреждение голеностопа в матче 36-го тура Серии А с «Сампдорией» (2:0). Позже нога Иммобиле опухла, нападающий испытывает дискомфорт. Через несколько дней тренерский штаб «Лацио» примет окончательное решение об участии Иммобиле в предстоящей встрече.



Матч 37-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Ювентус» — «Лацио» состоится 16 мая на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Начало встречи — в 21:45 мск. «Ювентус» в 36 матчах набрал 69 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лацио» (62) — на пятом месте.

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