Чиро Иммобиле может пропустить матч Серии А «Ювентус» — «Лацио» из-за травмы
Поделиться
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле может пропустить матч 37-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом», сообщает Sport Mediaset.
По информации источника, итальянский футболист получил повреждение голеностопа в матче 36-го тура Серии А с «Сампдорией» (2:0). Позже нога Иммобиле опухла, нападающий испытывает дискомфорт. Через несколько дней тренерский штаб «Лацио» примет окончательное решение об участии Иммобиле в предстоящей встрече.
Матч 37-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Ювентус» — «Лацио» состоится 16 мая на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Начало встречи — в 21:45 мск. «Ювентус» в 36 матчах набрал 69 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лацио» (62) — на пятом месте.
Комментарии
- 9 мая 2022
-
19:15
-
18:57
-
18:44
-
18:40
-
18:23
-
18:20
-
18:02
-
18:00
-
17:51
-
17:37
-
17:36
-
17:26
-
17:18
-
17:17
-
17:01
-
16:49
-
16:29
-
16:07
-
16:06
-
16:05
-
16:01
-
15:52
-
15:23
-
15:21
-
15:10
-
15:04
-
14:39
-
14:17
-
14:17
-
14:06
-
14:05
-
13:59
-
13:48
-
13:44
-
13:31
Партнерский контент