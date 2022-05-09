Мане обошёл Левандовского и Мбаппе в рейтинге «Золотого мяча». Лидирует Бензема

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане сумел обойти форварда «Баварии» Роберта Левандовского, а также нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в рейтинге претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal.com.

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема продолжает возглавлять рейтинг.

На втором месте, как и в предыдущий раз, расположился футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах. Садио Мане сумел переместиться с пятого места на третье. На четвёртом и пятом теперь располагаются форвард «Баварии» Роберт Левандовски и игрок «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор переместился на шестое место с восьмой позиции.

Отметим, что в топ-20 рейтинга не вошли ни нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, ни форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Карим Бензема («Реал»).

2. Мохамед Салах («Ливерпуль»).

3. Садио Мане («Ливерпуль»).

4. Роберт Левандовски («Бавария»).

5. Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

6. Винисиус Жуниор («Реал»).

7. Лука Модрич («Реал»).

8. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»).

9. Филип Фоден («Манчестер Сити»).

10. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»).