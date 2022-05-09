Садио Мане летом может перейти в «Баварию»
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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане может продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает Sky Germany.
По информации источника, в услугах сенегальского футболиста заинтересована «Бавария». Мане является одной из главных целей мюнхенского клуба в летнее трансферное окно. Клубы пока не приступили к переговорам, однако спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич на выходных встретился с агентом Мане, чтобы обсудить возможный трансфер футболиста.
Напомним, Мане перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2016 году. В нынешнем сезоне 30-летний сенегальский футболист принял участие в 32 матчах английской Премьер-лиги, забил 14 голов и отдал две результативные передачи. С 2012 года Мане вызывается в сборную Сенегала.
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