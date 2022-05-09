Клопп — о шансах «Ливерпуля» на титул АПЛ: мы продолжаем верить, вот и всё
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о борьбе за победу в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.
«Нам осталось провести всего три игры, и меня волнует то, как нам в них победить. Мы продолжаем верить, вот и всё.
Мы, будучи людьми, сами можем решать, как смотреть на ситуацию, и это здорово. Есть определённые факты, но мы можем их игнорировать.
«Астон Вилла» – команда мирового уровня. Мы очень хорошо понимаем, какое испытание нас ждёт», – приводит слова Клоппа ESPN.
Завтра, 10 мая, «Ливерпуль» на выезде сыграет в перенесённом матче 33-го тура с «Астон Виллой». «Ливерпуль» располагается на втором месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 83 очка. «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 86 баллов.
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