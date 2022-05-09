Журналист Романо: Холанд прошёл медосмотр для «Манчестер Сити»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд прошёл медицинский осмотр для «Манчестер Сити», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсетях.
По информации источника, о трансфере норвежского футболиста в английский клуб будет объявлено на текущей неделе. Контракт Холанда с «Манчестер Сити» будет рассчитан до июня 2027 года. Зарплата форварда в стане «горожан» составит £ 375 тыс. (около € 440 тыс.) в неделю.
Напомним, Холанд подписал контракт с «Боруссией» в начале 2020 года. Его трансфер из «Зальцбурга» обошёлся немецкой команде в € 20 млн. Сообщалось, что летом 2022 года сумма отступных за футболиста составит € 75 млн. За «Боруссию» Холанд забил 85 голов и отдал 23 результативные передачи в 88 матчах. Также на счету Холанда 17 матчей в составе сборной Норвегии. Рыночная стоимость нападающего оценивается в € 150 млн.
- 9 мая 2022
-
20:42
-
20:26
-
20:21
-
20:14
-
20:06
-
19:48
-
19:45
-
19:32
-
19:27
-
19:21
-
19:15
-
18:57
-
18:44
-
18:40
-
18:23
-
18:20
-
18:02
-
18:00
-
17:51
-
17:37
-
17:36
-
17:26
-
17:18
-
17:17
-
17:01
-
16:49
-
16:29
-
16:07
-
16:06
-
16:05
-
16:01
-
15:52
-
15:23
-
15:21
-
15:10