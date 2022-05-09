Журналист Романо: Холанд прошёл медосмотр для «Манчестер Сити»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд прошёл медицинский осмотр для «Манчестер Сити», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсетях.



По информации источника, о трансфере норвежского футболиста в английский клуб будет объявлено на текущей неделе. Контракт Холанда с «Манчестер Сити» будет рассчитан до июня 2027 года. Зарплата форварда в стане «горожан» составит £ 375 тыс. (около € 440 тыс.) в неделю.

Напомним, Холанд подписал контракт с «Боруссией» в начале 2020 года. Его трансфер из «Зальцбурга» обошёлся немецкой команде в € 20 млн. Сообщалось, что летом 2022 года сумма отступных за футболиста составит € 75 млн. За «Боруссию» Холанд забил 85 голов и отдал 23 результативные передачи в 88 матчах. Также на счету Холанда 17 матчей в составе сборной Норвегии. Рыночная стоимость нападающего оценивается в € 150 млн.