ФИФА подтвердила, что матч отбора ЧМ-2022 Бразилия — Аргентина будет переигран

Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) подтвердил, что матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Аргентины и Бразилии будет переигран. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Игра должна была состояться 5 сентября 2021 года в Сан-Паулу. Практически сразу после стартового свистка матч был остановлен.
Причиной тому послужил выход на поле игроков сборной Аргентины Джовани Ло Чельсо, Кристиана Ромеро и Эмилиано Мартинеса. По данным органов здравоохранения Бразилии, игроки нарушили правила въезда в страну, поскольку указали некорректные данные о местах своего пребывания в течение последних двух недель.
О дате переигровки матча будет сообщено дополнительно.
Отметим, что сборные Аргентины и Бразилии уже квалифицировались в финальную часть чемпионата мира, который пройдёт в Катаре.
- 9 мая 2022
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