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ФИФА подтвердила, что матч отбора ЧМ-2022 Бразилия — Аргентина будет переигран

ФИФА подтвердила, что матч отбора ЧМ-2022 Бразилия — Аргентина будет переигран
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Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) подтвердил, что матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Аргентины и Бразилии будет переигран. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Игра должна была состояться 5 сентября 2021 года в Сан-Паулу. Практически сразу после стартового свистка матч был остановлен.

Причиной тому послужил выход на поле игроков сборной Аргентины Джовани Ло Чельсо, Кристиана Ромеро и Эмилиано Мартинеса. По данным органов здравоохранения Бразилии, игроки нарушили правила въезда в страну, поскольку указали некорректные данные о местах своего пребывания в течение последних двух недель.

О дате переигровки матча будет сообщено дополнительно.

Отметим, что сборные Аргентины и Бразилии уже квалифицировались в финальную часть чемпионата мира, который пройдёт в Катаре.

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